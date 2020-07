COVID-19 : 132 NOUVELLES CONTAMINATIONS ENREGISTRÉES

Les autorités sanitaires ont fait état samedi de 132 nouvelles contaminations à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures, portant à 8014 le nombre total de cas positifs enregistrés au Sénégal depuis l’apparition de la maladie le 2 mars dernier.





Selon le directeur de la Prévention, Mamadou Ndiaye, 790 tests virologiques ont été réalisés ces dernières 24 heures pour 132 cas positifs enregistrés, parmi lesquels 91 "cas contacts" suivis par les services sanitaires et 41 contaminations relevant de la transmission communautaire, à Dakar et dans plusieurs régions.



Guédiawaye en compte 4, autant que Gand-Yoff 4, les communes de Keur Massar, Mbao et les Parcelles Assainies comptent chacune 3.



Il y a aussi Liberté 4 (2), Ouakam (2), Rufisque (2), Thiès (2), Cité CPI (1), Diamniadio (1), Dieuppeul (1), Front de Terre (1), Gibraltar (1), Kaolack (1), Khombole (1), Liberté 6 (1), Mamelles (1), Nord-Foire (1), Ouagou-Niayes (1), Patte d’Oie (1), Pikine (1), Richard Toll (1), Scat Urbam (1) et Touba (1).



Aucun décès n’a été enregistré au cours de cette période mais 30 cas graves sont admis en réanimation, a indiqué le directeur de la Prévention, lors du point quotidien sur la situation de la COVID-19.



Il a signalé que 70 patients ’’contrôlés négatifs’’ ont recouvré la santé, avant d’ajouter que le Sénégal comptabilise à ce jour 8014 contaminations au coronavirus dont 5.381 patients guéris contre 145 décès et 2487 encore sous traitement.