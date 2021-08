COVID-19 : 14 DÉCÈS, 712 NOUVEAUX TESTS POSITIFS ET LA BARRE DES 63 000 CONTAMINATIONS FRANCHIE

En ce dimanche 1er aout 2021, le Ministère de la Santé et de l’Action sociale annonce avoir effectué 3 543 nouveaux tests au coronavirus. De ceux-ci, 712 nouveaux cas ont été recensés. En détails, il s’agit de 88 cas contacts, aucun cas importé et de 624 cas issus de la transmission communautaires.



La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une ‎maladie infectieuse due à un coronavirus découvert ‎récemment. ‎La majorité des personnes atteintes de la COVID-19 ‎ne ressentiront que des symptômes bénins ou ‎modérés et guériront sans traitement particulier. ‎



Le virus qui entraîne la COVID-19 se transmet ‎principalement par des gouttelettes produites ‎lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, ou ‎lors d’une expiration. Ces gouttelettes sont trop ‎lourdes pour rester dans l’air et tombent ‎rapidement sur le sol ou sur toute surface proche.‎







Vous pouvez être infecté en respirant le virus, si ‎vous êtes à proximité d’une personne malade, ou en ‎touchant une surface contaminée puis vos yeux, ‎votre nez ou votre bouche.