COVID-19 : 15 NOUVELLES CONTAMINATIONS RAPPORTÉES CE MERCREDI

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé ce mercredi 15 nouveaux cas de contamination au Covid-19 sur les 227 tests de diagnostic effectués.



Il s’agit de 14 cas contacts suivis et d’un cas issu de la transmission communautaire, a précisé la directrice de la Santé lors du point quotidien de l’épidémie.



Selon Marie Khémés Ngom Ndiaye, 7 patients ont été déclarés guéris. L’état de santé des patients hospitalisés est stable, a—t-elle assuré.



A ce jour, 314 cas ont été déclarés positifs au Sénégal dont 190 guéris. Deux patients sont décédés et un autre évacué en France. Au total, 121 patients sont sous traitement dans les établissements de santé.



La directrice de la Santé a réitéré aux populations l’appel constant des autorités au respect strict des règles d’hygiène édictées contre la maladie à coronavirus.



























aps