COVID-19 : 20 SITES DE PRISE EN CHARGE DANS HUIT RÉGIONS (DR BOUSSO)

Vingt sites de prise en charge des malades du Covid-19 sont répertoriés actuellement dans huit régions du Sénégal, a indiqué samedi le Docteur Abdoulaye Bousso.



Le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires (COUS) intervenait lors du point mensuel sur la situation de l’épidémie de coronavirus apparue au Sénégal, il y a deux mois jour pour jour.



Il a cité le Service des Maladies Infectieuses, la réanimation de l’Hôpital de Fann, le Centre Hospitalier de Malte, l’hôpital Dalal Jamm, l’hôpital de Diamniadio, l’Hôpital Principal de Dakar, l’Hôpital Psychiatrique de Thiaroye.





Il y en a à l’Hôpital Général Idrissa Pouye ex CTO, à Le Dantec et la Clinique du Golf.



Dans les régions, il a cité les deux sites de Touba dont celui de Darou Marnan, Saint-Louis, Sédhiou, Kolda, Ziguinchor, Tambacounda, Kaolack, Louga et Thiès.



Selon le Directeur du COUS, le site de Thiès ’’n’a pas encore reçu de malades’’.



Le site Thiaroye, un hôpital pyschiatrique, est ’’très particulier’’, selon Docteur Bousso.



’’Nous y avons répertorié deux cas positifs et vu un peu de l’aspect spécifique des malades qui y sont pris en charge, les autorités ont décidé de les soigner sur place. Ce sont des patients qui ont été contaminés par un accompagnant’’, a t-il expliqué.



Le Directeur du Centre des Opérations d’Urgences sanitaires (COUS), Docteur Abdoulaye Bousso, a annoncé la mise en place d’un système de prise en charge extra hospitalière des cas de Covid-19 pour les personnes asymptomatiques.



























