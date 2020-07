COVID-19 : 3 NOUVEAUX DÉCÈS, LA BARRE DES 9000 CAS DÉPASSÉE

Le taux positivité se maintient toujours à 10 %. Sur les 1244 prélèvements effectués, ce mardi, 21 juillet 2020, les 136 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,93%. Ce taux élevé de positivité est corroboré par le nombre de décès qui se chiffre à trois (03), selon le bilan du jour.



Selon le directeur de la prévention, El Hadji Mamadou Ndiaye, les cas graves sont passés à 39. Parmi les nouveaux cas enregistrés, les 101 sont des contacts suivis par les services du ministère de la Santé, les 35 sont des cas communautaires répartis dans les localités suivantes : Thiès 5, Mbour 3, Guédiawaye 2, Liberté6 2, Pikine 2, Sicap Baobab 2, Ziguinchor 2, Colobane 1, Dakar Plateau 1, Grand Medine 1, HLM 1, Kaolack 1, Keur Massar 1, Maristes 1, Medina 1, Ben Tally 1, Nord Foire 1, Parcelles assainies 1, Rufisque 1, Saint Louis 1, Thionké sine 1, Touba 1, Yoff 1, Zone de captage 1



64 patients contrôlés négatifs ont été déclarés guéris.



À ce jour, le Sénégal a enregistré 9121 dont 6108 guéris 177 décès et 2835 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l’Action sociale exhorte les Sénégalais à respecter les mesures barrières individuelles et collectives.











































































