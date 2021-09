COVID-19 : 30 NOUVEAUX CAS, 4 DÉCÈS ET 31 EN RÉANIMATION

De 1,9 % hier lundi, le taux de positivité du Covid-19 est passé à 1,6%, aujourd’hui. Sur les 1829 prélèvements effectués, ce mardi 07 septembre 2021, les agents du ministère de la Santé et de l’Action sociale annoncent avoir détecté 30 cas positifs. Il s’agit de 01 cas contacts, 01 cas importé et de 28 cas issus de la transmission communautaire.



La répartition des cas communautaires se définit comme suit : Dakar 16 cas et 12 dans les autres localités à l’intérieur du pays.







On note également sur le bilan du jour 4 décès soit un de moins qu’hier. Les cas graves passent de 30 à 31. Mais 318 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris.

Depuis l’apparition du virus au Sénégal, mars 2020 à nos jours, 73 257 cas ont été déclarés positifs dont 64 582 guéris, 1812 décès et donc 6862 patients encore sous traitement.