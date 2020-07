COVID-19 : 4 NOUVEAUX DÉCÈS, 63 NOUVELLES INFECTIONS

Le Sénégal a enregistré quatre décès supplémentaires liés à la COVID-19 au cours des dernières 24 heures qui ont vu également les services sanitaires enregistrer 63 nouvelles contaminations portant à 8.544 au total le nombre de personnes atteintes de cette maladie dans le pays, a annoncé, vendredi, le ministère de la Santé et de l’action sociale.



Sur 1.074 tests virologiques effectués au cours de cette période, 63 se sont révélés positifs, correspondant à un taux de positivité de 5,87%, selon le bilan épidémiologique quotidien présenté par le Directeur de la prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Trente-quatre des 63 nouvelles contaminations consistent en des ’’cas contacts" déjà suivis par les services sanitaires, contre quatre cas importés à l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) et 25 issus de la transmission communautaire.



Le docteur Ndiaye a par ailleurs annoncé que soixante-quatorze malades testés négatifs ont été déclarés guéris, 40 patients se trouvant toujours dans les services de réanimation.



Le Sénégal comptabilise à ce jour 8.544 cas confirmés d’infection à la COVID-19, dont 160 décès et 5.809 guéris, le nombre de patients sous traitement s’élevant à 2.574 personnes.































































aps