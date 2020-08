COVID-19 : 42 NOUVEAUX CAS, 2 DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES ET 63 GUÉRISONS

Le Sénégal a enregistré lundi 42 nouveaux cas de coronavirus, 2 décès supplémentaires et 63 guérisons.



Ces nouvelles infections ont été détectées sur un échantillon de 946 tests, au cours des dernières 24h, soit un taux de positivité de 4,44 %, a précisé le directeur de la Prévention au ministère de la Santé, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye.



Faisant le point sur la situation du jour, Dr Ndiaye a signalé que parmi les personnes infectées figurent 36 cas suivis par les services sanitaires et 6 issus de la transmission communautaire.



Ces cas communautaires sont répartis entre Dakar (3), Kolda (1), Mbacké (1) et Ziguinchor (1).



El Hadj Mamadou Ndiaye a indiqué que 2 nouveaux décès liés à la Covid-19 ont été enregistrés dimanche, tandis que 37 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Il a annoncé que 63 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L’état de santé des autres patients est stable.



A la date d’aujourd’hui, le Sénégal comptabilise 10 386 cas de covid-19 dont 6901 guéris, 211 décès et 3273 patients sous traitement, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.