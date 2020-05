COVID-19 : 67 NOUVELLES CONTAMINATIONS SIGNALÉES CE DIMANCHE

Le ministère de la Santé a signalé dimanche, 67 nouvelles contaminations au covid-19, sur 810 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7, 64 %.



Lors du point de presse quotidien sur la situation de l’épidémie, le directeur de cabinet du ministre de la Santé a précisé que 67 des nouvelles contaminations étaient issues des cas contacts suivis tandis que 5 provenaient de la transmission communautaire à Yoff (1), Diamniadio (1), dans la région de Dakar, à Touba (2) et Thiès (1).



Quatre patients ont été déclarés.



Quatre cas graves sont toujours en observation dans les hôpitaux de Fann et Principal tandis que l’état de santé des autres malades est stable, a indiqué Aloyse Waly Diouf.



A ce jour, le Sénégal compte 1182 cas de covid-19 dont 372 guéris, 9 décès, 1 patient évacué dans son pays et 800 patients sous traitement.



















aps