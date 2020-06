COVID-19 : 79 NOUVEAUX CAS ENREGISTRÉS DONT 11 CAS COMMUNAUTAIRES

Le Directeur de Cabinet du ministre de la Santé et de l’Action sociale a fait état ce dimanche de 79 nouveaux cas de Covid-19 sur 1266 tests virologiques réalisés dans les laboratoires dédiés, soit un taux de positivité de 6,24%.



Les tests positifs proviennent de 68 cas contacts suivis par les services sanitaires, 11 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ngor, Pikine, Dalifort, Maristes, Mermoz, Fann Hock, Keur Massar, Parcelles Assainies, Cité Biagui qui enregistrent chacun un cas et Touba deux cas.



Dans les sites de traitement, 76 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris alors que 15 cas graves sont admis aux services de rénimation mais l’état de santé des autres patients restent stable, selon Dr Aloyse Waly Diouf.



A ce jour 4327 cas ont été déclarés positifs dont 2588 guéris, 49 décédés et 1690 sous traitement. Le Directeur de cabinet du ministre a exhorté les populations à se mobiliser au sein des communautés pour un respect strict des mesures de prévention individuelle et collective.









































