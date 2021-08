COVID-19 : 9 DÉCÈS ET 656 NOUVEAUX CAS !

Le point Covid-19 rapporte 656 nouvelles contaminations, contre 572 hier, sur 3278 échantillons, soit un taux de positivité de 20,01%, ce jeudi, 12 août. Il s’agit, dans les détails, de 71 contacts suivis, aucun cas importé et 585 issus de la transmission communautaire.



Dakar en totalise 385 contre 200 pour les autres régions et localités du pays.







Après 19 décès enregistrés hier, suivi du record de 31 victimes comptabilisé avant-hier, le Sénégal enchaîne avec neuf décès supplémentaires, ce matin.



Par contre, 484 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris contre 63 cas graves pris en charge en réanimation.



A ce jour, 69 576 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 52 498 guéris, 1 554 décédés et donc 15 523 encore sous traitement.



Le nombre de personnes vaccinées est passé, ce matin, à 1 million 080 mille, contre 1 million 068 mille hier, a, par ailleurs, informé le directeur de la Prévention, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye.