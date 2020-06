COVID-19 : 92 NOUVEAUX CAS, 106 GUÉRIS

Le Sénégal enregistre 92 nouveaux cas positifs de Coronavirus, ce vendredi. En revanche, le nombre de guéris dépasse largement le nombre de malades. Le Directeur de Cabinet du ministère Santé, Docteur Aloyse Diouf relève 106 nouvelles guérisons. Mais, le nombre de cas grave ne faiblit pas. 23 sont relevés dans le bulletin de ce 12 juin.



Le taux de positivité sur les 1005 tests réalisés est de 9,15% soit une légère baisse par rapport à hier. Parmi les nouveaux cas, 74 sont de contacts suivis par les services du ministère de la Santé et les 18 sont issus de la transmission communautaire répartis entre, Guédiawaye, Rufisque Mbao, Dimaguene, Liberté 6, Bambilor, Kounoune, Yarakh, Kébémer et Touba.



A ce jour, 4851 cas ont été déclarés positifs dont 3100 guéris et 56 décès enregistrés et 1694 malades sous traitement répartis dans les différents centres prévus.













































emediasn