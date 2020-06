COVID-19 : 94 NOUVEAUX CAS, PLUS DE GUÉRIS QUE DE PATIENTS ENCORE HOSPITALISÉS

Le Sénégal a enregistré lundi 94 nouveaux cas de coronavirus, a annoncé le ministère de la Santé et de l’Action sociale, qui indique que 1.858 patients ont guéri de la maladie, tandis que 1.838 autres sont encore hospitalisés.



Ces 94 nouvelles contaminations ont été détectées sur un échantillon de 1820 tests, soit un taux de positivité de 5,15 %, a précisé le Dr Aloyse Waly, le porte-parole du ministère.



Parmi les personnes infectées figurent 84 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action, a-t-il indiqué.



Les 10 autres patients ont été contaminés via la transmission communautaire. Ils sont répartis entre Pikine (2), Rufisque (1), Yoff (1), Mermoz (1), Mbao (1), Parcelles Assainies (1), Touba (1), Médina (1) et Jaxaay (1).



Aloyse Waly Diouf indique que 14 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



Il a signalé que 57 patients ont été déclarés guéris après des tests ayant montré qu’ils n’étaient plus porteurs du virus.



A la date d’aujourd’hui, 1.838 patients sont encore sous traitement, alors que 1.858 autres ont guéri de la maladie.



Le Sénégal comptabilise 3.739 cas de coronavirus pour un total de 42 décès, depuis l’apparition de la maladie le 2 mars.































































aps