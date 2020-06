COVID-19 : 94 NOUVEAUX TESTS POSITIFS DONT 4 CAS IMPORTÉS

La Directrice générale de la Santé, Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a annoncé ce samedi, 94 nouvelles contaminations au coronavirus sur 1166 tests réalisés dans les laboratoires, signalant 4 cas importés et 3 issus de la transmission communautaire.





Les 87 cas sont des contacts suivis par les services sanitaires tandis que les 4 cas importés sont notés chez des voyageurs de l’aéroport Blaise Diagne. Les 3 cas issus de la transmission communautaire sont répartis entre Dakar Plateau et Touba.



Dans les hôpitaux 236 patients ont été contrôles négatifs et guéris et 18 cas graves sont suivis dans les services de réanimation, a dit Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye dans le point de presse mensuel fait trois mois après le premier cas de coronavirus apparu au Sénégal, le 2 mars dernier.



A ce jour 4249 cas ont été déclarés positifs dont 2512 guéris, 47 décédés et 1689 sous traitement dans les 27 sites de traitement.



La directrice générale de la Santé a exhorté les populations à plus de vigilance en respectant les mesures barrières de protection individuelle et collective.