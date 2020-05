COVID-19 : 97 NOUVELLES INFECTIONS, 60 GUÉRISONS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a fait état vendredi de 97 nouvelles contaminations au coronavirus, pour un total de 2.909 cas depuis le début de la pandémie, le 2 mars.



Ces 97 nouveaux cas ont été décelés sur un échantillon de 1.199 tests réalisés, a précisé le Directeur de cabinet du ministre de la Santé, docteur Alyose Waly Diouf, en faisant le point sur la situation du nouveau coronavirus au Sénégal.



Ces nouvelles contaminations concernent 83 cas contacts suivis et 14 autres issus de la transmission communautaire.



Les cas communautaires ont été indentifiés dans les quartiers de Yoff (1), Derklé (1), Guédiawaye (4), Cambèrene (1), Ngor (1), Cité Bissap, Liberté 4 (1), Almadies(1), Keur Massar (1), ainsi que sur l’avenue Lamine Guèye, dans le centre ville de Dakar. Le dernier cas a été détecté dans la ville de Touba.



Selon M. Diouf, 60 patients ont été déclarés guéris, portant à 1.311 le nombre de malades ayant recouvré la santé.



A ce jour, 2.909 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 1.311 cas guéris et 33 décédés. Le nombre de patients encore sous traitement est de 1.564.



























aps