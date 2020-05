COVID-19 : A TAMBACOUNDA, DIOUF SARR APPELLE À PLUS D’ENDURANCE

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale a appelé le personnel médical et le comité de régional de gestion des épidémie de Tambacounda à plus d’engagement et d’endurance dans une ’’perspective à long terme’’ de la lutte contre le Covid-19.

’’Nous sommes dans un processus où l’élément le plus déterminant est l’engagement, l’endurance pour se projeter dans une perspective à long terme. J’en appelle à l’engagement du personnel médical et du comité de régional de gestion des épidémies de Tambacounda’’, a-t-il déclaré.

Abdoulaye Diouf Sarr s’adressait à la presse à la fin d’une visite au Centre hospitalier régional de Tambacounda, vendredi, en début de soirée. Des patients atteints de Covid-19 sont sous traitement dans la structure hospitalière.

’’Le combat contre le coronavirus ne sera pas facile, par conséquent, nous aurons besoin de l’ensemble des énergies’’, a dit le ministre de la Santé qui a salué la motivation et l’engagement du personnel de l’hôpital de Tambacounda.

Il a également rassuré que les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale ne ménageront aucun effort pour relever le plateau technique médical et accompagner le centre de traitement des épidémies.

La région de Tambacounda a enregistré depuis, le 2 avril, 62 cas de coronavirus dont 11 guéris.

Les patients viennent tous du département de Goudiry et sont répartis entre trois villages, a indiqué le médecin-chef de la région médicale, Docteur Bayal Cissé.