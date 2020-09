COVID-19/ABDOULAYE DIOUF SARR: "L'application des mesures barrières est la meilleure arme..."

"Personne ne sait quand cette épidémie prendra fin, ni quand un remède efficace pourra permettre au monde de s’en sortir ». C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Santé et de l'Action sociale ce samedi lors du point mensuel consacré à la lutte contre le coronavirus. "La lutte contre la Covid-19 se poursuit et doit être intensifiée. À ce jour, l’application des mesures barrières est la meilleure arme dont nous disposons pour stopper le virus", a ajouté Abdoulaye Diouf Sarr. "J'en appelle à la vigilance de chacun, au niveau individuel et collectif, surtout pour protéger les personnes vulnérables", a-t-il dit.