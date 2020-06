COVID-19 : AVEC TROIS NOUVEAUX DÉCÈS, LE BILAN GRIMPE À 52 MORTS

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale a annoncé, dans la nuit du lundi, trois nouveaux décès liés à la COVID-19, ce qui porte le nombre total de morts à 52 depuis l’apparition de la maladie le 2 mars.



Il s’agit d’un patient âgé de 69 ans décédé à l’hôpital Fann et d’un autre âgé de 53 ans interné au centre de traitement de l’hôpital Aristide Le Dantec.



Le dernier, âgé de 55 ans, a succombé au Service d’assistance et des urgences (SAU)de l’hôpital Fann.



Avec les trois décès, le Sénégal compte désormais un total de 52 morts.