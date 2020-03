COVID-19 : CINQ NOUVELLES CONTAMINATIONS ANNONCÉES

Le ministre de la Santé et de l’Action social Abdoulaye Diouf Sarr a signalé que cinq nouveaux cas de contamination au Coronavirus (Covid-19) ont été enregistrés pour la journée de mercredi, portant à 36 le nombre total de cas confirmés au Sénégal.



Faisant la situation de l’épidémie de coronavirus au Sénégal, Abdoulaye Diouf Sarr a indiqué que l’Institut Pasteur a transmis 27 résultats de tests d’examen virologique, dont cinq sont revenus positifs.



Il précise que trois des 27 cas testés ce mercredi concernent des patients ayant été contaminés à l’étranger.



Pour les deux autres cas, il s’agit pour le premier d’un contact d’un des cas testés positifs mardi, le second étant un contact de l’émigré sénégalais revenu d’Italie et testé positif la semaine dernière.



Avec ces cinq nouveaux cas, le Sénégal compte désormais 36 cas positifs au coronavirus, dont deux guérisons.















aps