COVID-19 : DES DENRÉES ALIMENTAIRES, DES CONSOMMABLES ET DES MÉDICAMENTS OFFERTS À L’HÔPITAL FANN

Des entreprises françaises établies au Sénégal ont remis vendredi un lot de denrées alimentaires, de consommables et de médicaments au service des maladies infectieuses du Centre hospitalier national universitaire de Fann (CHNU-Fann), pour une meilleure prise en charge des patients du Covid-19.



Ce don, fruit d’une collaboration avec le Conseil national du patronat (CNP), a été remis par le président de la chambre de commerce européenne (Eurocham), Gérard Sénac. Il était accompagné, entre autres, du président des conseillers du commerce extérieur de France (CCEF), Damien Baron, et du vice-président de la communauté des acteurs portuaires du Sénégal, Amadou Massaer Sarr, représentant du CNP.



Il a été réceptionné par le directeur de l’hôpital Fann, Cheikh Tacko Diop, dans l’enceinte de la pharmacie centrale, au cours d’une sobre cérémonie à laquelle ont pris part les différents chefs des services concernés.



"Cette initiative a commencé au départ, avec des livraisons pour l’hôpital de Diamniadio. Il y a eu déjà deux livraisons pour l’unité Covid-19 de Diamniadio et la première pour l’hôpital de Fann, qui sera suivi de quelques autres’’, a fait savoir le directeur général de Laborex, Fréderick Valony, au nom de la délégation patronale.



Le montant global des dons offerts ces deux jours à ces structures de prise en charge des malades du Covid-19, s’élève à près de quarante-cinq millions de francs CFA, a-t-il indiqué. Il a promis d’autres livraisons, notamment des masques et des médicaments d’ici la semaine prochaine.



‘’Merci de venir en appui à l’hôpital Fann en nous apportant aujourd’hui pas mal de denrées alimentaires, également des kits d’admission constitués de brosses à dent et tout ce dont un malade pourrait avoir besoin’’, a pour sa part réagi le directeur de l’hôpital Fann, Cheikh Tacko Diop.



Il a souligné que le CHNU-Fann, "premier site à avoir reçu les patients atteints de la maladie à coronavirus, va encore continuer à libérer des lits pour pouvoir justement admettre tous les patients qui ont besoin d’être hospitalisés’’.



"Par conséquent, c’est le lieu justement de dire merci à nos partenaires qui, au-delà du fait qu’ils ont amené quelques denrées, vont continuer dans le même sillage en nous amenant et des consommables et des médicaments qui entrent en droite ligne de la protection du personnel de manière générale et aujourd’hui, du renforcement nutritionnel de nos patients’’, a-t-il salué.



Pour sa part, le représentant du CNP, Amadou Massaer Sarr, a assuré que cette chaîne de solidarité ne fait que commencer.



’’Je pense que le Covid-19, on peut dire que ça ne fait que commencer au Sénégal. Et il faut de la solidarité que nous allons amener ensemble. Et nous en poserons encore d’autres actes de cette nature puisque bien entendu, nous n’allons pas compter et nous n’allons pas nous arrêter maintenant’’, a-t-il déclaré.



























aps