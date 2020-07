COVID-19 : L’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ GLOBALEMENT ASSURÉ (MINISTRE)

L’approvisionnement en électricité a été globalement assuré en Afrique malgré la pandémie de la Covid-19, a indiqué, mardi, le ministre sénégalais du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé.



’’L’approvisionnement en électricité a été globalement assuré, pour l’instant, par nos sociétés d’électricité même si c’est à des degrés divers’’, a-t-il dit au cours de la table-ronde ministérielle sur l’impact de la Covid-19 sur les secteurs énergétiques en Afrique.



Toutefois ’’la menace pèse’’, a tempéré Cissé évoquant ’’la crainte des reports d’investissements’’ ou ’’des retards potentiels’’ dans la réalisation à bonne date de certains projets majeurs notamment le projets d’infrastructures électriques de production et de transport au niveau national ou régional.



’’Ces risques d’exécution peuvent ainsi découler des arrêts observés à cause des mesures de confinement et, d’autre part, des difficultés financières de certains investisseurs. Nous devons essayer de juguler au maximum ces impacts’’, a suggéré le ministre du Pétrole et des Energies au cours de cette rencontre organisée par visio-conférence.



Il a plaidé pour davantage d’investissements dans la production, les réseaux de transport et de distribution, mais également dans les énergies renouvelables, pour amener l’électricité dans les hameaux les plus reculés.



Pour Mouhamadou Makhtar Cissé, les défis à relever concernent entre autres ’’l’accès universel à l’électricité des populations notamment en milieu rural’’, la sécurisation de l’approvisionnement en électricité des pays africains ’’en assurant un service énergétique de qualité aux usagers’’



Il faut ’’garantir l’équilibre financier du secteur à court terme et accompagner la reprise à moyen et le long terme des investissements déjà ciblés tout en maintenant le pouvoir d’achat des ménages’’, a t-il dit.

