COVID-19 : L’ARMÉE ENGAGE LA CONSTRUCTION D’UN HÔPITAL DE CAMPAGNE À TOUBA (DIRPA)

L’Etat-major général des Armées a annoncé avoir engagé à compter de ce mardi pour une période de 30 jours, l’érection Hôpital mobile de campagne (HMC), d’une capacité de 20 lits, à Touba, en appui au ministère de la Santé et de l’Action dans la riposte au Covid-19.



"Conformément aux directives du président de la République et en application des instructions du ministre des Forces armées, l’Etat-major général des Armées engage à compter de ce jour à Touba, un Hôpital mobile de campagne (HMC), en appui au ministère de la Santé et de l’Action dans le cadre de la riposte contre le Covid-19", indique la Direction de l’information et des relations publiques des Armées (DIRPA) dans un communiqué transmis à l’APS.



La même source précise que cette structure autonome d’une capacité de 20 lits a été mise en œuvre par la Direction de la santé des Armées, soulignant que le déploiement est prévu pour une période de 30 jours.



Doté d’un effectif de 80 personnels de santé (dont 16 médecins, 01 dentiste, 01 vétérinaire, infirmiers et techniciens), l’Hôpital mobile de campagne est constitué de services de consultations générales, de soins dentaires et de services d’aide aux diagnostics (laboratoire d’analyse et radiologie) et dispose de 02 ambulances médicalisées, précise-t-on dans le communiqué.



Selon la DIRPA, il sera intégré dans le dispositif sanitaire du district de Touba au profit des populations de la localité, en vue d’assurer la continuité des soins du Centre de santé de Darou Marnane qui a été érigé en centre de traitement pour les patients atteints du Covid-19.



Les consultations seront effectuées par des médecins spécialistes (médecine générale, pneumologie, santé publique, chirurgie dentaire, biologie, pharmacie, vétérinaire), a-t-elle ajouté.



Touba, la ville la plus peuplée du pays après Dakar, concentre, avec une dizaine de patients, le plus grand nombre de cas de maladie à coronavirus confirmés au Sénégal, où 27 personnes ont été infectées par le virus, selon le bilan publié lundi par le ministère de la Santé et de l’Action sociale.



































aps