COVID-19 : L’EGLISE MAINTIENT LA SUSPENSION DES MESSES À CARACTÈRE PUBLIC

Les évêques de la province ecclésiastique de Dakar ont annoncé mercredi le maintien, "jusqu’à une date plus favorable’’, de toutes les mesures qui avaient été prises pour lutter contre le Covid-19, dont la suspension des messes à caractère public.



’’Nous maintenons, jusqu’à une date plus favorable, toutes les dispositions antécédemment prises dans nos différents communiqués, notamment celle relative à la suspension des messes à caractère public’’, déclarent-ils dans un communiqué reçu à l’APS.



Selon le texte signé par l’archevêque métropolitain de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, cette mesure concerne aussi le pèlerinage national de Poponguine (ouest), qui devrait se dérouler le weekend de la Pentecôte, du 30 mai au 1er juin.



Le 17 mars, les évêques du Sénégal avaient annoncé plusieurs mesures dont la suspension provisoire des offices religieux à caractère public, jusqu’après le dimanche de la Résurrection communément appelé ‘’Jour de Pâques’’.



‘’Nous, évêques du Sénégal, portons à la connaissance de tous les fidèles catholiques et de nos diocèses (...), à compter de ce jour, mardi 17 mars 2020, la suspension provisoire des offices religieux à caractère public comme les messes publiques, les chemins de croix public durant le carême’’, avaient-ils annoncé.



Le président de la République a annoncé lundi soir un ‘’assouplissement’’ de l’état d’urgence comprenant plusieurs mesures dont la réouverture des lieux de culte, à partir du 12 mai.



Selon Macky Sall, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, va entamer ‘’les consultations nécessaires (…) avec les guides spirituels et les associations religieuses, pour convenir des conditions et modalités’’.



Les lieux de culte avaient été fermés à la suite d’une interdiction des rassemblements et d’autres mesures en vigueur depuis le 24 mars, pour la plupart, dans le but d’atténuer le rythme de propagation du Covid-19.



A ce jour, le Sénégal compte 2.105 cas de Covid-19 dont 782 guéris et 21 décès.



Selon le ministère de la Santé, 1.301 patients sous traitement.





















