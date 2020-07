COVID-19 : LA BARRE DES 7.000 CAS FRANCHIE

Le Sénégal a comptabilisé à ce jour 7.054 cas confirmés de COVID-19, après la détection de 129 nouvelles contaminations au cours des dernières 24 heures, a-t-on appris du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Selon le directeur de la Prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, 129 nouveaux cas de COVID ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, sur 1.160 tests réalisés, soit un taux de positivité de 11,1 %.



M. Ndiaye, qui intervenait lors du point quotidien sur la situation de la pandémie, 4 mois après l’annonce du premier cas au Sénégal le 2 mars dernier, a signalé que 96 des 126 nouvelles contaminations sont des cas contacts suivis par les autorités sanitaires, contre 33 cas relevant de la transmission communautaire.



Il a par ailleurs indiqué que 54 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, ce qui porte à 4.599 le total de personnes ayant recouvré la santé après avoir été contaminées par la maladie.



Le nombre de patients dans les services de réanimation est dans le même temps passé de 35 à 36, selon le directeur de la Prévention, lequel a également fait état de cinq nouveaux décès liés au nouveau coronavirus pour un total de 121 morts depuis l’apparition de la maladie au Sénégal.



Le Sénégal compte donc à ce jour 7.054 cas confirmés de COVID pour 4.599 personnes guéries, 121 décès et 2.333 sous traitement.