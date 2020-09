COVID-19 : LA TENDANCE BAISSIÈRE SE POURSUIT AVEC 24 NOUVEAUX CAS

La tendance baissière des cas de Covid-19, notée depuis une dizaine de jours, s’est encore poursuivie ce lundi, avec 24 nouveaux cas détectés sur 997 tests réalisés dans les laboratoires dédiés, soit un taux de positivité de 2,41%, selon le bilan épidémiologique quotidien du ministère de la Santé et de l’Action sociale.



Quinze cas contacts suivis par les services sanitaires et neuf cas issus de la transmission communautaire ont été dénombrés, a précisé le Directeur de la prévention, Dr El Hadj Mamadou Ndiaye.



Il a indiqué qu’aucun cas de décès lié à l’épidémie n’a été enregistré dans les centres de traitement.



Les contaminations de type communautaire ont été décelées dans les localités de Diamniadio, Fann, Fann Hock, Guédiawaye, Kédougou, Mbao, Mbour, Ouagou Niayes, Ouakam qui comptent chacune un cas.



Le ministère de la Santé et de l’Action a fait état de 198 guérisons, et de 26 cas graves pris en charge dans les services de réanimation.



Depuis le 2 mars, date d’apparition de la maladie au Sénégal, 14.738 cas ont été déclarés positifs, dont 11.458 guéris, 302 décédés et 2.977 patients encore sous traitement.



Le Directeur de la prévention a renouvelé les directives liées à la lutte contre la maladie, appelant les populations au respect strict des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains au savon ou, à défaut, l’utilisation de gel hydro-alcoolique et la distanciation physique.

























































aps