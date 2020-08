COVID-19 : LE NOUVEAU MESSAGE DU KHALIFE DE SERIGNE BABACAR SY MANSOUR

Serigne Babacar, le Khalif général des Tidianes revient à la charge sur le coronavirus. Indiquant dans une vidéo diffusée sur Asfiyahi les offrandes et prières à faire pour faire à la malédiction divine tel que le guide religieux décrit la Covid-19.



Au passage, il n’a pas manqué d’interpeller de nouveau les autorités, les invitant à parler aux populations. Assistant à la levée du corps de Mansour Kama, lors de sa précédente sortie, il avait appelé les mêmes autorités à dire la vérité aux populations.



"J’ai dit que les autorités doivent parler aux populations, persiste le guide religieux. Car, ce qui est là et qu’on dit que c’est une maladie ou une pandémie, ne l’est pas en réalité. C’est une malédiction. La volonté divine est comme ça." Selon lui, "si on veut s’en sortir, il faut qu’on soit en phase avec les recommandations divines. Donc, qu’on fasse des offrandes, des prières et qu’on se taise. Comme on ne peut pas imposer à tout le monde de se taire, on s’est tu avec le masque que nous portons. Quand Dieu nous demande d’arrêter, on s’obstine. Maintenant, on s’est tu avec un bout de tissu sur la bouche."



Dans son message, Serigne Babacar SY recommande le respect des gestes barrières.

































































emediasn