COVID-19 : LE PATIENT DE PIRE, DÉCÉDÉ CE VENDREDI, AVAIT ÉTÉ DÉCLARÉ GUÉRI

Le Sénégal a enregistré, ce vendredi, 2 nouveaux décès liés au coronavirus. Il s’agit d’un homme de 58 ans, décédé à son domicile et d’un homme de 60 ans résidant à Pire.



Selon des informations obtenues par EMEDIA, le patient habitant à Pire avait été hospitalité une première fois à Dakar. Soigné et contrôlé deux fois négatif, il était retourné chez lui, informe-t-on. C ’est seulement samedi dernier, qu’il a fait une rechute avant d’être admis au service de réanimation de l’Hôpital Principal. Il a finalement succombé, ce vendredi, à 6h50mn.