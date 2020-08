COVID-19 : LES CAS COMMUNAUTAIRES TOUJOURS EN HAUSSE AVEC 115 NOUVELLES INFECTIONS

Le nombre de cas communautaires, en hausse depuis une semaine, dépasse désormais largement celui des cas contacts suivis par les services sanitaires, à l’image de ce mercredi où 115 cas ont été enregistrés sur 207 tests revenus positifs.



Sur 1.842 tests réalisés, 207 sont revenus positifs, dont 115 cas communautaires et 92 cas contacts suivis par les services sanitaires, a déclaré le Directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, lors d’un point quotidien de la situation sur la pandémie. Il en résulte un taux de positivité de 24,11%.



Le Dr Ndiaye a annoncé que quatre nouveaux décès ont été enregistrés mardi.



Les cas communautaires sont répartis entre Ziguinchor (12), Saint-Louis (11), Thiès (10), Mbao (6), Keur Maasar (5), Almadies (4), Guédiawaye (4), Liberté – (4), Maristes (4), Cité Djily Mbaye (3), Hlm5 (3), Mekhé (3), Ngor (3), Parcelles Assainies (3), Richard Toll (3), Rufisque (3), Cité Port (2), Dakar Plateau (2), Mbour (2), Médina (2), Ouest Foire (2), Popenguine (2), Yoff (2).



Les localités de Boungkiline, Cambérène, Castors, Derklé, Dieuppeul, Khombole, Liberté 1, Matam, Mermoz, Nord Foire, Pikine, Saraya et Sédhiou ont enregistré chacune un cas.



Dans les centres de traitement épidémiologique, 74 patients hospitalisés ont été testés négatifs et déclarés guéris alors que 52 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 11.587 cas ont été déclarés positifs dont 7.523 guéris, 242 décédés et 3821 sous traitement.



Le Directeur de la prévention a exhorté les populations au port correct du masque qui reste obligatoire, au lavage des mains et à la distanciation physique d’au moins un mètre pour arriver à la rupture de la chaîne de transmission du virus fortement contagieux.













































































aps