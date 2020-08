COVID-19 : LES CONTAMINATIONS DE SOURCE INCONNUE REPARTENT À LA HAUSSE

Le Sénégal a déclaré mercredi 141 nouvelles contaminations de Covid-19 constituées de 58 cas contacts suivis par les services sanitaires et 83 autres issus de la transmission communautaire.





Ces nouvelles infections proviennent de tests virologiques réalisés sur 1.463 individus, ce qui représente un taux de positivité de 9, 64 %, alors que deux décès supplémentaires ont été recensés au cours des dernières 24 heures, a révélé le docteur El Hadji Mamadou Ndiaye.





Intervenant lors du point quotidien sur la maladie diffusé sur la chaine de télévision publique, la RTS, le responsable de la Prévention au ministère de la Santé et de l’Action sociale, a assuré que 110 patients avaient guéri de la maladie au cours des dernières heures.





Il a souligné que les cas de transmission communautaires enregistrés ce jour avaient été localisés à Dakar et dans plusieurs autres localités du pays.





Au total, 12.446 personnes ont été contaminées par le Covid-19 près de six mois après son apparition dans le pays, le 2 mars. 7.877 en ont guéri et 258 autres en sont mortes.





A ce jour, 4.310 patients dont 43 dans un état grave sont en observation dans les différents de traitement épidémiologique du pays, d’après les données du ministère de la Santé et de l’Action sociale.









































































aps