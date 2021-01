COVID-19 :La Chine offre 200.000 doses de son vaccin au Sénégal (Diouf Sarr)

La Chine a fait un don 200.000 doses du vaccin Sinopharm au Sénégal. Selon le ministre de la Santé et de l'Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, à travers ce don, "le Président Xi Jinping réaffirme son amitié à Son Excellence Macky Sall et son attachement à la coopération sino–sénégalaise. Cela témoigne d’un engagement commun résolu à vaincre la covid-19". Ce vaccin, autorisé en Égypte et en test au Maroc, a été récemment administré à de hauts responsables jordaniens.