COVID-19 : Le cri du cœur des Sénégalais bloqués à la frontière Mauritanienne

Beaucoup de Sénégalais bloqués à la frontière entre le Maroc et la Mauritanie demandent l’intervention du président Macky Sall pour les aider à se sortir de leur situation de blocus. Confinés depuis plus de 20 jours, ils vivent des situations difficiles et ne veulent qu’une chose : rentrer au bercail. « Si les autorités le souhaitent, elle n’ont qu’à nous confiner une fois au pays, même si nous sommes sûrs que nous ne souffrons pas de coronavirus », soutiennent-ils.