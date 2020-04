COVID- 19 - Le ministre israélien de la Santé testé positif

Le ministre israélien de la Santé et son épouse ont subi un test de dépistage du coronavirus qui s'est révélé positif et se trouvent en isolement dans le respect des directives liées à la crise sanitaire, a déclaré jeudi le ministère de la Santé.



Yaakov Litzman, 71 ans, est apparu régulièrement au côté du Premier ministre Benjamin Netanyahu, dont il est l'un des alliés, pour fournir des points d'information sur la propagation du coronavirus et les mesures pour le combattre.



Il avait toutefois restreint le nombre de ses apparitions publiques ces dernières semaines et le directeur général de la santé s'était chargé de tenir les points de presse quotidiens à la place de Litzman.



Dans un communiqué, le ministère de la Santé a précisé que le couple Litzman se sentait bien et que les personnes étant entrées en contact avec les époux au cours des deux dernières semaines recevraient l'ordre de s'isoler.



Benjamin Netanyahu a été testé négatif après avoir été en contact avec une attachée parlementaire contaminée par le virus.



Au moins 25 décès et plus de 6.000 contaminations ont été signalés dans le pay