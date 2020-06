COVID -19 - Le point de vue de la LD sur la pandémie

En ces moments de pandémie, période de douleur et de solidarité, la Ligue démocratique (LD) souhaite tout d’abord s’incliner pieusement devant la mémoire des compatriotes disparus, emportés par la Covid 19 et présenter ses

condoléances aux familles éplorées.

Ensuite la LD tient à condamner avec vigueur les actes posés par les populations de Malika et de Diamaguène qui se sont opposées à l’enterrement de compatriotes morts de Covid 19. Cette situation est d’autant plus intolérable qu’elle bafoue une de nos valeurs africaines et religieuses à savoir le respect dû aux morts. En effet, faut-il le rappeler, l’être humain a commencé à devenir une espèce civilisée à partir du moment où il a enterré et honoré ses morts. Il s’y

ajoute que rien ne justifie au plan sanitaire le refus de la mise sous terre des personnes décédées de la Covid 19.

C’est pourquoi, Nous appelons nos compatriotes à plus d’humanité et de sérénité. Point de stigmatisation et pour les malades guéris et pour les morts de la Covid 19. Nous ne vaincrons cette pandémie qu’en extirpant de nos cœurs la

peur.

C’est le lieu de féliciter les plus hautes autorités de ce pays, le ministère de la santé, le personnel de la santé toutes catégories confondues, les sapeurs pompier et les forces de sécurité pour le travail remarquable qu’ils abattent

quotidiennement. La meilleure façon de leur rendre hommage est de participer collectivement à la sensibilisation pour une réponse communautaire à la pandémie. En effet, il est arrivé l’heure de la mobilisation de chacun d’entre nous pour bouter hors de notre pays et éradiquer la Covid_19.

Face à la recrudescence dangereuse des cas communautaires,Toute notre énergie et notre détermination doivent désormais être mobilisées pour intensifier la sensibilisation afin de mettre fin à la chaine de contamination et la stigmatisation qui suit les malades et les morts. Cela est d’autant plus nécessaire et urgent que nos enfants reprennent le chemin de l’école.



La Ligue Démocratique profite de cette occasion pour féliciter la communauté éducative pour son sens de la responsabilité et du sacrifice dont ces forces vives de la nation ont fait montre en allant reprendre les enseignements et apprentissages.

Enfin, la LD invite à nouveau la population à suivre scrupuleusement les mesures sanitaires et d’hygiène édictées par les spécialistes de la santé, seul moyen de vaincre la pandémie de la Covid.





Fait à Dakar le 01

Fatimata yaye boye ly

Pour le Secrétariat Permanent

Chargée de communication

Ligue Démocratique