COVID-19 : Les décisions du Préfet de Dakar sur les ouvertures et fermetures des marchés.

Le Préfet de Dakar a tenu ce jour une rencontre d'échanges avec les acteurs du commerces sur la régulation du fonctionnement des lieux de commerce dans le contexte du Covid-19. Des autorités administratives ont pris part à cette rencontre. Parmi elles, on peut citer :

Pour le compte des services de l'Etat : Le chef du service régional du commerce et le médecin chef du district de Dakar-Sud.

Pour le compte des collectivités territoriales : Les maires des Parcelles Assainies et de Grand Dakar ainsi que l'adjoint au maire de Yoff.

Au titre des associations de commerçants : Quatre représentants de Unacois Jappo et Unacois Yessal.

Au titre des délégués de marchés : Deux représentants de ASCODEM.

Au titre des marchands ambulants : Un représentant de AJDM

Au titre des associations de consommateurs : Un représentant de ASCOSEN

Tous les participants ont adhéré massivement à la proposition du Préfet de Dakar.

Après échanges, il a été retenu que :



Dans les marchés



Ouverture des commerces de produits alimentaires : LUNDI MERCREDI ET VENDREDI

Ouverture des autres commerces et activités non alimentaires : MARDI ET JEUDI SEULEMENT

FERMETURE TOTALE DE TOUS LES MARCHÉS : SAMEDI ET DIMANCHE



Dans les grandes surfaces



Limitation de la présence simultanée de clients dans les enceintes



Autres points



Les participants ont sollicités la présence de forces de l'ordre pour aider les agents municipaux pour le respect des gestes barrières.

Les commerçants ont sollicité l’accompagnement de l'Etat à l'image de ce qui a été annoncé pour les autres secteurs notamment le transport public.