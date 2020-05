COVID-19 : PLUS DE 12 MILLIONS À DEUX HÔTELS DE KAOLACK

Deux réceptifs hôteliers de la région de Kaolack (centre) ont reçu ce mardi un montant de 12 millions de francs CFA issu du fonds de l’Etat alloué au secteur du tourisme pour atténuer les effets négatifs de la pandémie du Covid-19, a appris l’APS.



"Nous venons de procéder à la remise symbolique des chèques attribués aux acteurs du secteur du tourisme. Ce premier jet à hauteur de 12.777.000 francs CFA est destiné à deux réceptifs de la région notamment +L’étoile du Sine+ et le motel +La paix+", a dit Alioune Badara Mbengue, gouverneur de la région de kaolack.



Selon lui, la restriction sur les déplacements va forcément affecter le chiffre d’affaires des réceptifs hôteliers et à travers cette action, le gouvernement espère sauver des emplois et redynamiser ce secteur.



"Pour éviter que l’économie, en particulier dans le secteur du tourisme, s’écroule après cette pandémie, il nous a été demandé de recenser et de sensibiliser tous les acteurs de ce secteur pour mettre à leur disposition ce fonds d’une quinzaine de milliards pour l’ensemble du territoire national", a souligné M. Mbengue.



Cette subvention va servir de fonds de roulement et permettra à ce secteur de pouvoir continuer à fonctionner avec des taux de 3,5 % en 96 mois et 24 mois de différé, a-t-il expliqué.



"Il faut noter que c’est un fonds revolving, qui doit être remboursé pour permettre à d’autres secteurs d’en bénéficier", a-t-il dite, soulignant que les autres réceptifs ont été informés et qu’un certain nombre de dossiers sont en instance au niveau du ministère du Tourisme.



Cependant, il a précisé que pour bénéficier de ces fonds, il y a des conditions à remplir.

















aps