COVID-19 : RETOUR DES DÉCÈS, FLAMBÉE DE CAS COMMUNAUTAIRES À DAKAR

Fin de l’embellie notée depuis dimanche dernier. Le Sénégal a enregistré trois décès liés au coronavirus, d’après le bulletin n°185 sur la situation virologique de la pandémie, lu par Dr Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention, ce mercredi, 2 août.



A côté du retour des décès, une hausse est également notée au niveau des nouveaux cas. De 44 hier, 88 cas sont revenus positifs sur 1187 tests réalisés, soit un taux de positivité de 7,41%. Ils sont ainsi répartis : 42 cas contacts suivis, un cas importé (AIBD), et 45 cas issus de la transmission communautaire recensés dans ces quartiers et communes : Thiès, 8, Saraya, 5, Bignona, 4, Liberté 6, 2, Rufisque, 2, Saint-Louis, 2, Yeumbeul, 2, Ziguinchor, 2, Almadies, 1, Cité Keur Damel, 1, Grand-Dakar, 1, Kaolack, 1, Kédougou, 1, Liberté 1, 1, Matam, 1, Mbao, 1, Ngor, 1, Nioro, 1, Nord-Foire, 1, Ouakam, 1, Pout, 1, Tivaouane, 1, Sacré Cœur, 1, Vélingara, 1, et Yoff, 1.



22 patients contrôlés négatifs sont déclarés guéris. Par ailleurs, 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation.



A ce jour, 13743 cas ont été déclarés positifs depuis le 2 mars dernier, dont 9506 guéris, 287 décédés. Donc, 3949 patients sont sous traitement.



Le ministère de la Santé exhorte plus que jamais les populations au respect "strict" des gestes barrières.















































































emediasn