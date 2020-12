COVID-19 : UN DÉCÈS SUPPLEMENTAIRE, 86 NOUVELLES CONTAMINATIONS DONT 50 COMMUNAUTAIRES

Sur 1200 tests réalisés, 86 sont revenus positifs, contre 154 comptabilisés hier, soit un taux de positivité de 7,17 %. Le bulletin épidémiologique, lu ce dimanche, 27 décembre, par Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, le directeur de la Prévention, révèle qu’il s’agit de 36 cas contacts suivis, zéro cas importé, et 50 issus de la transmission communautaire, contre 94 hier.



Les cas communautaires sont répartis entre Kaolack, 8, Touba, 6, Dahra, 4, Dakar-Plateau et Marites, 3, Grand-Dakar, Matam, Mbao et Thiès, 2, Almadies, Amitié, Cité Biagui, Cité Millionnaire, Darou Mousty, Grand-Yoff, Guinguinéo, Louga, Mamelles, Mbour, Ouakam, Ouest-Foire, Ourossogui, Sacré Cœur 3, Saraya, Tivaouane Peulh et Yoff, 1.



55 patients hospitalités ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, contre 96 hier. Par contre, 32 cas graves sont pris en charge dans les différents services de réanimation malgré une légère baisse. Ils étaient au nombre de 33 hier.

Un décès supplémentaire a été enregistré hier samedi, 26 décembre.



A ce jour, 18 609 cas ont été déclarés positifs, au Sénégal, dont 16 936 guéris, 388 décédés et donc 1284 patients sous traitement, contre 1254 hier.







































emediasn