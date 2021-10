COVID-19 : le PMNCH appelle à améliorer la situation des femmes, adolescents et enfants

C’est plaidoyer en faveur de sa cible d’intervention que le PMNCH a voulu porter à l’attention de l’opinion internationale pour éviter que la crise sanitaire mondiale n’aggrave des situations préoccupantes avant la pandémie. Le PMNCH, adossée à l’Organisation mondiale de la Santé, relève en effet que les femmes, adolescents et les enfants, à travers le monde et surtout dans les pays en développement, subissent doublement les effets de la pandémie de Coronavirus :

« La pandémie perturbe la fourniture de services de santé de la mère, du nouveau-né, de l’enfant et de l’adolescent, qui permettent de sauver des vies. Cette situation contribue à une érosion de la santé sexuelle et reproductive et des droits en la matière des femmes et des adolescentes, exposant et aggravant davantage les inégalités raciales, ethniques et liées au genre qui sont systématiques et structurelles dans le monde entier. »

La réunion virtuelle a alors préconisé des mesures innovantes à prendre par les Etats dans le but d’assurer et d’améliorer les services de soins, d’assainissement et d’hygiène aux femmes, adolescents et enfants. Ces solutions font appel à des prises d’engagements par les Etats et la mise en place de financements.

Mais les solutions devront aussi mobiliser les cibles elles-mêmes. Les initiatives citoyennes de jeunes gens basées sur le numérique sont ainsi encouragées pour réclamer des services comme l’assurance santé pour les populations.

Pays donateurs et bénéficiaires s’engagent

Avant la tenue du sommet de septembre 2021, le PMNCH avait publié un appel à l’action pour mobiliser les Etats et les bailleurs de fonds à ses côtés pour les quatre prochaines années. Des pays africains ont déjà marqué leur engagement pour les programmes d’intervention du Partenariat. Parmi eux, le Burkina Faso, le Zimbabwe et le Zambie. Leurs représentants officiels, aux côtés de ceux d’autres pays acquis à la dynamique ont renouvelé solennellement leur réponse positive au plaidoyer du PMNCH. Le Partenariat se réjouit de compter déjà au moins 20 pays donateurs mais aussi bénéficiaires de ses programmes à venir. Les autres Etats sont encouragés à partager la vision.

Les différentes promesses enregistrées créditent et valorisent la capacité de mobilisation du PMNCH comme l’a apprécié le Président du Conseil d’Administration de la Fondation Kofi Annan, à la fin des discussions. « Nos enfants sont aussi fragiles et précieux - nous devons faire tout notre possible pour les préserver, prendre soin d'eux, les soutenir, les aider et les protéger, et c'est pourquoi lorsque nous parlons de PMNCH, son plus grand atout est le pouvoir du partenariat qu'il crée et entretient », a déclaré Elhadj As Sy.