COVID19 : DON DE DENRÉES ALIMENTAIRES ET DE PRODUITS PHYTOSANITAIRES AUX POPULATIONS DE PIKINE

Le maire de la ville de Pikine (banlieue de Dakar), Abdoulaye Timbo, a remis vendredi un don de denrées alimentaires et de produits phytosanitaires aux populations des 16 communes du département, a constaté l’APS.



Ce don s’ajoute à la contribution d’un montant de 25 millions CFA de cette mairie au Fonds Covid19, soit un total de 262 millions de francs CFA.



’’Le Covid19 est arrivé alors que nous avions déjà voté notre budget. Et avec la distanciation sociale, nous avons des difficultés pour nous réunir et faire une réorientation budgétaire. C’est pourquoi, j’appelle le ministère des Collectivités territoriales et l’Association des maires du Sénégal à nous aider afin de pouvoir effectuer des virements de crédits’’, a déclaré M. Timbo.



’’Les populations qui ont nous élus doivent être fiers de notre action, en sachant que nous sommes debout pour leur bien-être’’, a pour sa part réagi Amadou Diarra, mairie de Pikine Nord qui parlait au nom des 16 maires de communes du département de Pikine.



’’Il faut qu’on trouve les moyens de doter nos populations le maximum possible de masques pour leur permettre de se prémunir contre cette maladie’’ a-t-il ajouté.



Des maires ou des représentants de maires des 16 communes du département de Pikine et des agents du service d’hygiène ont pris part à la cérémonie de remise symbolique du don.













aps