CRASH D'UN AVION DE SÉNÉGALAIR (II) :«Senegalair n’avait pas l’autorisation d’exercer au Sénégal »

Sur 315 pages, le Bureau d'enquête et d'analyse (Bea) pour la sécurité de l'aviation civile a tenté de cerner les raisons du crash. Un constat : l'avion ne devait pas être dans les airs. Extraits.



"Sur la base des éléments rassemblés au cours de l’enquête, les faits suivants ont été établis : les deux avaient ont leur certificat de navigabilité en état de validité. La documentation de maintenance du Boeing 737-800 3C-LLY ne fait pas apparaitre de pannes de systèmes incompatibles avec le vol ; l’avion de Ceiba était certifié et entretenu conformément à la réglementation ; le Bea Sénégal n’a pas eu à sa disposition toutes les informations requises auprès de l’Anacim, de l’autorité de l’aviation civile d’Algérie et de la compagnie Sénégalair ; la compagnie Senegalair ne disposait que d’un seul avion en exploitation ; la compagnie ne disposait que d’un seul équipage et d’un seul mécanicien pour cet avion ; les contrats de travail des deux (2) pilotes, en vigueur avant l’application du nouveau code de l’Aviation civile de mai 2015, ne sont pas conformes à l’Article 194 de la loi 2002-31 du 12 décembre 2002 du code de l’Aviation civile du Sénégal

Le mécanicien assurait les dépannages, les petites visites, la remise en service et l’accompagnement. Il était donc chargé du suivi et du maintien de la navigabilité. Il a quitté la compagnie le 15 août 2015. Son remplaçant a signé son contrat d’embauche le 17 août 2015. A partir de cette date, il ne faisait plus partie du personnel de la compagnie.

Senegalair avait demandé à l’Anacim de lui valider sa licence le 10 Août 2015. L’Autorité de l’aviation civile n’avait pas encore validé sa licence (sudafricaine) ; par conséquent, il n’avait pas l’autorisation d’exercer sur un avion sous immatriculation sénégalaise.

Du 15 août au 05 Septembre 2015, l’avion a effectué des vols sans être approuvé pour la remise en service (Aprs) par un personnel autorisé. A partir du 15 août 2015, l’avion n’était plus entretenu conformément aux règlements.

Dans les dix (10) dossiers de vol disponibles, il n’y a ni plan de vol exploitation, ni devis de masse et centrage, ni bilan et suivi carburant.

La compagnie n’avait pas la capacité financière requise lui permettant une exploitation correcte : sur l’apport minimum de cent millions de francs Ccfa sur fonds propres prévu pour le redémarrage, elle n’a pu obtenir qu’un prêt bancaire de soixante-cinq millions. La plupart des déficiences relevées sont liées à la dégradation de la situation économique et financière de l’exploitant (audit renouvellement du Pea).



Le Certificat de navigabilité renouvelé malgré des anomalies



L’appareil a été bloqué au sol un (1) an et trois (3) mois à cause d’un Certificat de navigabilité (Cdn) non renouvelé pour anomalie technique ; et ensuite pendant sept (7) mois cause à cause d'une expiration de son Permis d'exploitation aérienne (Pea). Le Cdn de l’appareil 6V-AIM a été renouvelé alors qu’il y avait encore une anomalie de niveau 1 non corrigée : lors de la visite de l’aéronef, la péremption des deux cartouches de percussion extincteur du moteur N°2 depuis le 01/06/2015 a été constatée et classée comme anomalie 1 n'empêche le Cdn a été renouvelé le 23/06/2015 (verso renseigné et signé – tampon « Situation V » apposé). L’anomalie n’a été corrigée (remplacement des cartouches) que le 01/07/2015 ".

Libération quotidien