CRISE MALIENNE : NOUVEAU SOMMET DE LA CEDEAO, CE VENDREDI

Les chefs d’Etat de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se réunissent ce vendredi, 28 août, pour la seconde fois en une semaine sur la situation sociopolitique au Mali. A la suite du coup d’État militaire qui avait précipité la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), le 18 août dernier, leur réaction avait été immédiate et ferme, exigeant le retour du président déchu au pouvoir, et décidant la fermeture des frontières et l’application de sanctions économiques.



Mais depuis, les choses ont bougé. Puisque la junte a accepté de libérer l’ex-président malien. Les tractations sont en cours pour la transition. Celle-ci devrait durer un peu moins d’un an et demi.