CRISTIANO RONALDO DEVIENT LE 1ER JOUEUR À MARQUER LORS DE CINQ ÉDITIONS DU MONDIAL

Cristiano Ronaldo entre encore un peu plus dans la légende. Ce jeudi, le quintuple Ballon d'Or a ouvert son compteur buts lors du Mondial 2022 face au Ghana (3-2). Ainsi, le Portugais de 37 ans est désormais le seul joueur de l'histoire à avoir inscrit au moins une réalisation lors de cinq Coupes du monde. S'il a trouvé le chemin des filets à une reprise en 2006 (face à l'Iran, 2-0), en 2010 (contre la Corée du Sud, 7-0) et en 2014 (face au Ghana, 2-1), CR7 avait marqué quatre buts en 2018 en Russie : un triplé contre l'Espagne (3-3) et une réalisation devant le Maroc (1-0).



L'homme aux huit buts en Coupe du monde devance désormais Pelé (1958-1970) ainsi que les Allemands Miroslav Klose (2002-2014) - meilleur buteur de l'histoire de la compétition avec 16 réalisations - et Uwe Seeler (1958-1970), qui avaient trouvé le chemin des filets sur quatre éditions successives. Le Portugais, qui a consolidé son statut de meilleur buteur de l'histoire dans le football de sélections (118 buts en 192 capes), peut en revanche rejoindre Eusebio au rang de meilleur buteur de la Seleçao en Coupe du monde (9 buts en 1966).



Alors qu'il a officiellement quitté Manchester United ce mardi, Cristiano Ronaldo compte briller lors de ce Mondial au Qatar pour tenter de séduire d'éventuels recruteurs d'équipes qui évoluent en Ligue des champions. Dans ce contexte très tendu, l'ancienne star du Real Madrid n'a pas retenu ses larmes au moment de l'hymne portugais avant le coup d'envoi de la rencontre face aux Black Stars.