CRUE DU FLEUVE | L’ARMÉE SÉNÉGALAISE DÉPLOIE DES HÔPITAUX MOBILES POUR SOUTENIR LES POPULATIONS INONDÉES

Dans le cadre des efforts continus pour venir en aide aux populations touchées par les inondations, l’armée sénégalaise a mis en place un dispositif sanitaire de proximité en déployant un hôpital mobile à Bakel.



Selon la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA), des équipes médicales mobiles se déplacent vers les zones sinistrées pour offrir des soins d’urgence et des soins de santé primaires.



« Ce dispositif permet de répondre rapidement aux besoins médicaux des habitants des régions durement touchées par les inondations, où l’accès aux infrastructures de santé est compromis. Un second hôpital mobile sera installé demain à Orkadiéré, afin d’étendre cette aide aux autres localités en difficulté », fait savoir la DIRPA.



« Dans une autre initiative, les militaires de la station navale de Podor, accompagnés des éléments de la brigade des sapeurs-pompiers, ont procédé à l’évacuation des populations des villages de Gourel Samba Ndama et Mboyo, situés à environ 20 km de Podor. Ces villages ont été envahis par les eaux à la suite du débordement du fleuve Sénégal », a-t-elle ajouté.



Ces actions s’inscrivent dans le cadre des efforts globaux de l’État pour soutenir les populations face aux conséquences des intempéries, en alliant assistance sanitaire et mesures d’évacuation, afin de limiter les impacts des inondations sur les communautés.



































































Rts