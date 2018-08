Ça chauffe à Diamniadio ! 21 personnes arrêtés...Le maire Mamadou Moulaye Guèye dans les locaux de la gendarmerie...

Dakarposte avait sonné le tocsin depuis vendredi. En effet, nous écrivions aux fins d'alerter que de l'électricité plane dans l'air à Diamniadio. Depuis ce lundi matin, Diamniadio est en proie à des scènes de violences opposant pandores et jeunes de la la localité, particulièrement des propriétaires de maisons démolies. Ces derniers, aidés en cela par des jeunes ont incendié des pneus sur la route nationale et bloqué la circulation pour protester contre la démolition de leurs maisons.

Ils ont également menacé d'assiéger la mairie que leur avait octroyé des titres de propriété.

Figurez-vous que pas moins de 21 personnes, particulièrement des jeunes ont été mis aux arrêts par la gendarmerie. Et, des informations en possession de dakarposte, l'actuel maire de Diamniadio, Mamadou Moulaye Guèye est au moment où ces lignes sont écrites (16 h30) dans le bureau du commandant de la brigade de gendarmerie de Diamniadio. A quelles fins? Est-ce une arrestation? Nous n'en savons rien. Du moins, pour le moment.



Ci-dessous, dakarposte écrivait vendredi dernier





Diop Sy, l'homme à abattre

Il a démoli 28 ha de terres dont ils réclament la propriété C’est ce vendredi matin que les engins de Demba Diop, plus connu sous le nom de Diop Sy ont commencé leur opération de démolissage. 28 ha de terres sont concernées entre Bargny et Diamniadio, et les populations sont très remontées contre Diop Sy qu’ils accusent d’avoir usurpé leurs terres. Ils vont d’ailleurs organiser une conférence de presse ce samedi à Diamniadio pour déballer.



Ces populations comptent d’ailleurs porter plainte contre Diop Sy, l’ancien gouverneur de Dakar, Cheikh Tidiane Ndoye et le Directeur des Domaines, Mamadou Mamour Diallo. En procédant aux démolitions, Diop Sy, accompagné d’un forte escouade de gendarmes de la Descos, a brandi un document attestant qu’il serait le propriétaire légitime des terrains en question.



C’est un bail en bonne et due forme qu’il a présenté mais les populations, approchées par dakarposte affirment que ce bail n’est pas légal tout en soutenant mordicus qu’ils en sont les vrais propriétaires. Quoi qu’il en soit, l’Etat gagnerait à régler les problèmes récurrents de terrains qui opposent riverains et nouveaux riches venus d’ailleurs. De nombreux scandales fonciers sont notés depuis quelques années dans la zone comprise entre Rufisque, Yenne, Diamniadio, Bambilor, Tivaouane Peul, le Lac Rose…



" Le Directeur des Domaines octroie comme il veut de vastes superficies de terres sur ces sites, et les bénéficiaires sont presque toujours des alliés politiques, des responsables qui n’habitent pas le coin " peste un habitant de Diamniadio