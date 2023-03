Ça chauffe au procès de Sitor Ndour: traité de violeur par un avocat, l'ancien Dg du Coud l'insulte de mère

Les nerfs sont tendus au procès Sitor Ndour. L'ancien directeur du Coud a insulté de mère Me Kaoussi qui l'accuse de violeur. Au moment où ses lignes sont écrites, l'audience a été suspendue. L'incident a eu lieu au moment où la Chambre était en train d'écouter l’élément sonore des échanges téléphoniques entre l'accusé et la maman de la victime.



D'après Sitor Ndour Me Kaoussi l'a soufflé par-derrière en le traitant de violeur. Des mots qui ont fait sortir le sieur Ndour de ses gongs qui a insulté la robe noire de mère. Sur ces entrefaites, le Président de la Chambre a suspendu l'audience pour 15 minutes. Au retour de la Chambre, le président a demandé au greffier de consigner l’incident dans le procès-verbal et assuré qu’il allait faire le nécessaire pour élucider cette affaire.



Cependant, il a menacé que des poursuites seront réservées à cet incident. « Si je vous le dis, croyez-moi », martèle-t-il.































































































dakaractu