Caire 86 : Abdoulaye Traoré, l’homme qui avait éliminé le Sénégal, raconte

Beaucoup de Sénégalais vont se souvenir de lui. Abdoulaye Traoré a été le bourreau du Sénégal lors de la Coupe d’Afrique des Nations de football en 1986, au Caire. Il avait inscrit l’unique but qui avait éliminé les Lions dès le premier tour. Croisé à Thiès dans le cadre de la Coupe de l’UFOA, l’ancien international ivoirien, actuellement membre de la Direction technique nationale de football de la Côte d’Ivoire, revient sur ses souvenirs lors de cette CAN et son but de la tête qui avait privé la génération de Thierno Youm de second tour.