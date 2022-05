Cambriolage à l’Institut Pasteur: Deux malfrats Guinéens arrêtés

Les nommés Ismaila Diallo et Mamadou Oury Barry ont été arrêtés, leur receleur nommé Thiaw est activement recherché par la police. Cela, dans ce qu’il est convenu d’appeler l’affaire du cambriolage de l’institut Pasteur.



Les faits remontent à la nuit du 9 au 10 mars 2022, date du premier cambriolage. Un second cambriolage a été aussi effectué dans la nuit du 27 au 28 avril dernier. Pendant les forfaits, les mis en cause étaient entrés par effraction à partir de la fenêtre, en défonçant les grilles de protection, pour accéder dans la grande salle de l’IPD.



Les malfrats identifiés comme étant de nationalité Guinéenne ont dérobé six ordinateurs portables professionnels et leurs chargeurs, de même qu’une montre connectée de marque K60, une sacoche contenant des documents administratifs et un montant de 50.000 FCFA. Ils ont été arrêtés grâce à la caméra de surveillance.

















































seneweb