Cambriolage au domicile du maire de Jaxaay : Ce qui s’est réellement passé…

Seneweb en sait un peu plus sur le cambriolage au domicile du maire de Jaxaay, Mor Sarr Ba, dans la nuit du dimanche au lundi 15 novembre. D’après nos informations, les faits se sont déroulés tard dans la nuit, entre 1 h et 5 h, au domicile du maire de Jaxaay à Niakoulrap.



Ce dernier, qui était chez sa seconde épouse à Rufisque, était absent des lieux. Les malfaiteurs, entre 10 et 11 hommes, ont tenu en respect le gardien, avant de le ligoter. Ils ont volé un véhicule de type 4X4 et l’on utilisé comme moyen de transport pour commettre d’autres forfaits dans la nuit.



Selon les témoignages d’un proche du maire, les cambrioleurs ont dépouillé plusieurs boutiques de la même localité, avant de laisser la voiture sur place et de disparaître dans la nature.



Une enquête a été ouverte par la police de Jaxaay qui serait sur une piste sérieuse.