Camp Pénal : Deux détenus, en grève de la faim depuis 19 jours, gravement malades

Depuis 19 jours, deux détenus du camp pénal observent une grève de la faim et actuellement, ils sont gravement malades. L’un deux s’appelle Abdoulaye Diop Fall. Sa sœur, qui lui a rendu visite, demande une liberté provisoire afin qu’il puisse bénéficier de soins adéquats.



“Abdoulaye Diop Fall a été interpellé chez lui depuis le 21 août et amené au Camp pénal. La maison de correction de Liberté 6 nous a dit qu’il était malade et qu’il se plaignait de maux de jambes. Puis, il a été admis à l’hôpital Aristide Le Dantec où il a subi une opération. Il est devenu par la suite paralysé”, renseigne sa sœur Ndioba Diop sur la Rfm.



C’est à la suite de cette situation difficile à supporter, qu’Abdoulaye Diop a entamé une grève de la faim. “Mon frère est très souffrant, on devrait le libérer pour que ses proches puissent lui apporter l’assistance médicale dont il a besoin. A défaut, si cette situation persiste, il risque de succomber”, alerte sa sœur.













































