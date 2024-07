Camp pénal : les détenus dénoncent des maltraitances

Depuis ce vendredi matin, les détenus de la prison du camp pénal ont entamé une grève de la faim, a annoncé l'Association pour le Soutien et la Réinsertion Sociale des Détenus (ASRED) dans un communiqué signé par son président, Ibrahima Sall.

Les grévistes protestent contre les mauvais traitements qu'ils affirment subir. Selon eux, « depuis la dernière mutinerie certains agents, qui ont des dents contre eux, ne cessent de les maltraiter ». Selon la note, ces accusations font suite à la mutinerie du 19 juin qui aurait exacerbé les tensions entre les détenus et le personnel pénitentiaire.

L'ASRED a également signalé le décès suspect du détenu Serigne Fallou Ndao, transféré à la prison de Rebeuss après la mutinerie. « Serigne Fallou Ndao, qui faisait partie du lot des détenus transférés à la prison de Rebeuss après la mutinerie, est malheureusement décédé dans des circonstances douteuses », précise le communiqué.



Un autre cas de maltraitance a été rapporté par l'association : Khadim Ndiaye, détenu dans la chambre 09, aurait été torturé par les gardiens depuis lundi dernier.

Face à ces événements, l'ASRED appelle à l'intervention du ministre de la Justice pour mettre fin à ce qu'elle qualifie d'« injustice que sont en train de subir les détenus de la prison du camp pénal de Dakar ». L'association critique également « le mutisme complice de l’ONPL face à cette situation inique ».

L’ASRED exhorte les autorités compétentes à agir rapidement pour garantir la protection et les droits des détenus.



































































seneweb